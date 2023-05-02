توخيل يزرع الأمل في طريق ساديو ماني مع بايرن ميونخ

البوابة – وجه مدرب نادي بايرن ميونخ توماس توخيل نصيحة مهمة للمهاجم السنغالي ساديو ماني، في الوقت الذي يمر فيه اللاعب بفترة صعبة منذ قدومه للدوري الألماني الصيف الماضي.

وكان نجم ليفربول السابق قد انضم بداية الموسم الحالي إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، شارك في 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وساهم في صناعة 4 أهداف مع الفريق.

توخيل يوجه هذه النصيحة لمهاجم بايرن ميونخ ساديو ماني

رغم القيمة الفنية التي يمتلكها ساديو ماني في أرضية الملعب منذ أن كان أحد نجوم الريدز، إلّا أنه لم ينجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة البافاري، إلى جانب تعرضه للإيقاف في وقت من الأوقات بسبب اعتدائه على زميله في الفريق ليروي ساني.

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وهنا رأى المدرب الألماني توماس توخيل أن الوقت حان للتدخل بخصوص ما يحدث مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا وقال خلال تصريحات صحفية نقلها موقع "PlanetSport" : "ساديو بدأ كجناح أيسر، وهو أفضل مركز يشغله منذ أن كان في ليفربول".

وأضاف: "آخر مباراة خضناها كان تركيزنا منصب على الجهة اليمنى للربط مع مزراوي، كومان، وغنابري، وهذه الجهة كانت أفضل بالنسبة لنا من الجهة اليسرى التي يشغلها كل من كانسيلو، موسيالا وساديو ماني".

واختتم توخيل: "علينا التعامل مع الأمر كما هو، ماني عليه أن يبقى إيجابيًا وأن يواصل العمل الجاد، أنه لاعب مميز وسجل الكثير من الأهداف عندما كان يلعب في أصعب دوري في العالم".