توخيل يغير أسلوب تشيلسي ليتماشى مع لوكاكو

انتقل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي قادماً من إنتر ميلان مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني قبل عدة أيام.

وسيدعم الدولي البلجيكي خط هجوم بطل أوروبا ويوفر خياراً جديداً للمدير الفني الألماني توماس توخيل.

وسيعمل المدرب على تغيير أسلوب البلوز حتى يمنح مهاجم النيراتزوري السابق بيئة خصبة يستطيع من خلالها التألق وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

من سيلعب إلى جانب لوكاكو في خط الهجوم؟

ويضم خط الفريق اللندني الأمامي خيارات هجومية وافرة بدءاً بتيمو فيرنر ومروراً بكاي هافيرتز وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش ومايسون ماونت وكالوم هادسون أودوي وانتهاءً بلوكاكو.

ويعتمد توخيل عادة على أسلوب 3-4-2-1 مما يعني أنه لا يعتمد على أكثر من مهاجم صريح واحد، لكنه قد ينتهج طريقة جديدة تعتمد على مهاجمين اثنين.

وقارن الألماني اعتماد أنتونيو كونتي مدرب إنتر السابق على لوكاكو ولاوتارو مارتينيز سوياً، وهو أمر سيعمل على تكراره في تشيلسي على ما يبدو.

يذكر أن الهداف البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً عاد إلى الفريق اللندني مرة ثانية بعد تجربة أولى غير ناجحة بدأها عام 2011 وأنهاها بعد 3 مواسم، علماً بأنه لم يخض مع البلوز سوى 10 مباريات رسمية وقتها.