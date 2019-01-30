تورونتو يرفض بيع جيوفينكو للهلال

سيباستيان جيوفينكو

يتمسك تورونتو بنجمه سيباستيان جيوفينكو في ظل العرض المقدم من الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد الدولي الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي، ويسعى مسؤولو النادي الكندي للاحتفاظ باللاعب، حيث جرى تقديم عرضٍ ضخمٍ لتجديد عقده لإقناعه بعدم الرحيل.

وقال بيل مانينغ رئيس تورونتو في تصريحات لصحيفة "ذا ستار": "محادثتنا مع وكيل أعمال جيوفينكو مستمرة يومياً، من أجل استمراره معنا".

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ويأتي تمسك النادي الكندي بجيوفينكو بعد رحيل فيكتور فاسكيز، الذي انتقل مؤخراً للعربي القطري.

وشارك الإيطالي مع تورونتو خلال 4 مواسم، في 114 مباراة، سجل خلالها 68 هدفاً، كما صنع 52 هدفاً آخر، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2015.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات دوري أبطال آسيا، التي يسعى للتتويج بلقبها، بالإضافة لاستمرار تصدره للدوري السعودي.