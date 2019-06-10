توقعات بفوز ميسي بالكرة الذهبية

أبدى جايمي كاراغر مدافع ليفربول السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، توقعاته حول الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، مشيراً إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة يبدو الأقرب.

وقال كاراغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية الاثنين: "قدم (فيرجيل) فان دايك موسماً مثالياً، ونجح في الفوز بدوري الأبطال مع ليفربول، لكن من الصعب أن يحصل على الكرة الذهبية".

وأكد المحلل المعروف أن فابيو كانافارو فاز بالجائزة فقط من قبل بسبب حصوله على كأس العالم 2006، لذلك فإن فان دايك ربما يحل في المركز الثاني هذا العام.

وكشف كاراغر عن ميله إلى التصديق بحصول ميسي على الجائزة، خصوصاً أنه قدم موسماً مثالياً على مستوى الأرقام الفردية وحصل على جائزة الحذاء الذهبي بالإضافة إلى هداف دوري الأبطال.