توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب توقع نتيجة المواجهة والطرف المتأهل إلى الدور النهائي.

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر متابعة قمة مباريات الموسم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين السيتي والريال على ملعب "سانتياغو برنابيو"، لذا لا تزال الحظوظ وافرة لكلا الفريقين في موقعة الإياب يوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد".

توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

قد يكون من الصعب الخوض في توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي وخاصة في مرحلة حرجة مثل دور نصف النهائي وفي بطولة كبيرة وذات شعبية مهولة مثل دوري أبطال أوروبا، لأنه ببساطة كلا الطرفين قادرين على تغيير كافة مجريات اللعب خلال المباراة في ظرف أقل من دقيقة.

ولكن بالعودة لمباراة الذهاب ومباراة الموسم الماضي، وبعد التحليل والتدقيق سواء على صعيد الريال أو السيتي، فإن نتيجة المباراة المتوقعة هي فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 2-1.

المصدر: أ ف ب

وجاء توقع فوز فريق بيب غوارديولا ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بناءً على عدة عوامل، حيث أن السيتي تبقى له فقط 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وبات أمر اللقب شبه محسوم بعد خسارة آرسنال، لذلك التركيز وكل التركيز منصب فقط على دوري الأبطال ومواجهة الريال.

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أما ريال مدريد ليس بأفضل أحواله في الآونة الأخيرة، حيث أنه في آخر ست مباريات خاضها حقق الفوز في ثلاث منها فقط، كما أنه شهد الأيام الماضية منافسه التقليدي برشلونة وهو يتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني، لذا فإن مخاوف الخروج من دوري الأبطال وإنهاء الموسم فقط ببطولة كأس الملك الإسباني قد تؤثر على الجو العام في الفريق.

أخيرًا وليس آخرًا، يبقى كل ما سبق مجرد توقعات وبالتأكيد على أرض الواقع كل شيء قد يختلف، فالجميع يعلم أن دوري أبطال أوروبا هي البطولة المفضلة للريال ويمكنه الفوز بلا شك، كما أن السيتي الذي فاز 15 مباراة على ملعب "الاتحاد" في 2023 لديه كل الحظوظ للعبور للدور النهائي إلّا إذا قرر الفيلسوف غوارديولا التفكير في تطبيق تكتيك جديد والمراهنة عليه.