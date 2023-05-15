مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع اسم مهم في آرسنال

البوابة – ضاعف نادي مانشستر سيتي من معاناة نادي آرسنال بعد الوصول إلى مراحل متقدمة بخصوص التعاقد مع موهبة النادي الشابة أو كما تم وصفه بالولد المعجزة.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي سيطرة بيب غوارديولا التامة على الدوري بعد الفوز على إيفرتون بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي خسر فيه آرسنال أمام برايتون بنفس النتيجة، وهو ما يعني أن اللقب الثالث على التوالي يقترب من ملعب "الاتحاد" رسميًا.

مانشستر سيتي يضاعف معاناة آرسنال ويقرر خطف موهبة النادي الشابة

انتشرت العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية والتي تدور حول إمكانية خسارة الجانرز لواحد من الأسماء الشابة التي ينتظرها مستقبل مشرق مع النادي لمصلحة متصدر الدوري الإنجليزي مان سيتي.

بحسب "Football Insider" فإن الثقة داخل أروقة السيتي تتزايد مع مرور كل دقيقة وقد يحصل النادي على توقيع الاسم الشاب في آرسنال إيثان نوانيري الذي يبلغ من العمر 16 عامًا.

وكان نوانيري قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل حضوره على أرضية الملعب من خلال مشاركته للمرة الأولى في المباراة التي انتصر فيها الجانرز على برينتفورد مؤخرًا في الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن لاعب آرسنال الشاب كان قد ارتبط اسمه أيضًا بأندية أخرى بخلاف مانشستر سيتي مهتمة بهذه الموهبة وتتطلع للتعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي، وأبرزها نادي تشيلسي.