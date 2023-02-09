تعرف على توقيت مباراة السد ضد العربي في نصف نهائي كأس قطر والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم في العالم العربي.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة أكثر اللقاءات الكروية حماسًا بين الأندية القطرية، وذلك حينما يلتقي نادي السد اليوم نظيره نادي العربي في إطار منافسات نصف نهائي كأس قطر 2023 على أرضية ملعب "استاد جاسم بن حمد".

وتقام بطولة كأس قطر بشكل سنوي بعد نهاية الدوري، حيث يشارك فيها الأندية القطرية التي تنهي الموسم وهي تحتل المراكز الأربعة الأولى في سلم الترتيب.

توقيت مباراة السد ضد العربي في نصف نهائي كأس قطر والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة السد ضد العربي في نصف نهائي كأس قطر اليوم الخميس 9 فبراير 2023، ومن المقرر أن يتم بث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق يوسف سيف، وعلى قناة Alkass One HD بصوت المعلق خليل البلوشي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة السد ضد العربي في كأس قطر في مختلف الدول العربية: