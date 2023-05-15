تعرف على توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 27.

يلتقي نادي الهلال مع نظيره نادي الاتحاد على أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد – الملز" في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022-2023.

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اتحاد جدة يدخل المواجهة ويتطلع لتحقيق الفوز وتأكيد الأحقية في صدارة الدوري السعودي خاصة وأنه يحتل المركز الأول برصيد 62 نقطة، فيما سيحاول الزعيم الأزرق أن يبذل قصارى جهده للانتصار وتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لا سيما بعد التتويج الجمعة الماضية بلقب كأس الملك السعودي على حساب نادي الوحدة.

توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2023 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبث مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 على قناتي SSC 1 HD، وقناة SSC 5 HD، وفيما يلي نستعرض معكم توقيت المواجهة في مختلف الدول العربية: