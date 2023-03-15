تعرف على توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في ثمن نهائي الأبطال.

يستضيف نادي ريال مدريد اليوم على أرضية ملعبه "سانتياغو برنابيو" خصمه نادي ليفربول الإنجليزي في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ويتمنى عشاق الريدز في مواجهة هذا المساء أن يتمكن الفريق بقيادة يورغن كلوب من قلب الطاولة على الميرنغي والعبور للدور القادم، خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الأنفيلد بنتيجة 5-2 لصالح النادي الإسباني.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، وسيتم نقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في مختلف الدول العربية: