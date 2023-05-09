توقيت مباراة ميلان ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في نصف نهائي البطولة.

يترقب عشاق الساحرة لقاء عمالقة الدوري الإيطالي إي سي ميلان وإنتر ميلان على أرضية ملعب "سان سيرو – جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

الميلانيستا وصل للمربع الذهبي بشكل مستحق، حيث أقصى توتنهام في دور الـ16 بفوز بهدف وحيد في الذهاب، كما تمكن الروسونيري من إقصاء بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي في ربع النهائي بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع اللقائين في الذهاب والإياب.

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أما إنتر، فكان كعبه عاليًا على الأندية البرتغالية بداية من دور الـ16 عندما أقصى بورتو بهدف فقط في كلا اللقائين، ومن ثم استطاع الانتصار على بنفيكا بمجموع 5-3 في الذهاب والإياب.

ما توقيت مباراة ميلان ضد إنتر ؟

توقيت مباراة ميلان ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يوم الأربعاء 10 مايو 2023، وفيما يلي نعرض لكم موعد المواجهة بحسب توقيت مختلف الدول العربية:

8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

10:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر؟

يمكن مشاهدة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبث مباراة ميلان ضد الانتر عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium، وbeIN 4K HDR.