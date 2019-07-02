تونس تبلغ دور الـ 16 بعد التعادل السلبي مع موريتانيا

تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني بلا أهداف في ختام عربي لمنافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2019.

أتت المحاولة الأولى بتوقيع إسماعيل دياكيتي والتي تصدى لها المعز حسن حارس المرمى التونسي في الدقيقة 4.

في الدقيقة 17 أجرى منتخب موريتانيا تبديلاً اضطرارياً بنزول ديادي ديارا بدلاً من عبدول با المصاب.

وفي الدقيقة 37 سدد مختار الحسن لاعب موريتانيا رأسية مرت بجوار القائم، فيما كاد دياكيتي أن يسجل مجدداً في الدقيقة 44 لتمر رأسيته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 48 سدد طه خنيسي كرة من ركنية ولكن تمر بجوار القائم، وفي الدقيقة 61 اضطر البديل ديارا لمغادرة الملعب مصاباً، ليحل ديالو جيدلي بدلاً منه.

وفي الدقيقة 90 أطلق يوسف المساكني رأسية بعد ركلة حرة، تصدى لها ابراهيم سليمان.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط لملاقاة نظيره الغاني متصدر المجموعة السادسة في دور الـ 16، فيما ودع منتخب موريتانيا البطولة في المركز الرابع.

على الناحية الأخرى، وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب مالي على غريمه الآنغولي بهدف نظيف سجله هايدارا في الدقيقة 37، ليتأهل في الصدارة ويضرب موعداً مع منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار).