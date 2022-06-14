تونس تسحق اليابان 3-0 ودياً في أوساكا

سحق منتخب تونس مستضيفه الياباني بثلاثة أهداف دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب باناسونيك سويتا ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ليظفر بكأس كيرين.

تناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كلٌ من محمد علي بن رمضان (55 من ركلة جزاء)، وفرجاني ساسي (76)، وعصام الجبالي (90+3).

وكان منتخب تونس قد تفوق على نظيره التشيلي بهدفين نظيفين في العاشر من الشهر الجاري ليواصل مسيرته المميزة من حيث النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحتل الفريق المركز الأول في المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت إشراف جلال القادري بعدما حقق انتصاراً وتعادل في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.