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تونس تسقط أمام مالي بهدف يتيم في كأس الأمم الإفريقية 2021

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:57
مالي تتفوق على تونس
مالي تتفوق على تونس

تعرض منتخب تونس لهزيمة مستحقة ألحقها به غريمه المالي بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب ليمبي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأمم الإفريقية 2021.

ولم يقدم فريق المدرب منذر الكبير أداءً يذكر لصعوبة الأجواء جراء ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الكاميرون.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق إبراهيما كوني من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاحقاً للتونسيين، لكن وهبي الخزري أهدرها في الدقيقة 77.

وأكمل الماليون الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي إثر طرد البلال توريه الذي تدخل بقوة على المدافع ديلان برون (87).

بهذا الانتصار، رفع منتخب مالي رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب تونس خالياً من أي نقطة.

مالي تتفوق على تونس
كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب ماليكأس الأمم الإفريقية 2021كأس الأمم الإفريقية

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