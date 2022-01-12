تونس تسقط أمام مالي بهدف يتيم في كأس الأمم الإفريقية 2021

تعرض منتخب تونس لهزيمة مستحقة ألحقها به غريمه المالي بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب ليمبي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأمم الإفريقية 2021.

ولم يقدم فريق المدرب منذر الكبير أداءً يذكر لصعوبة الأجواء جراء ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الكاميرون.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق إبراهيما كوني من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاحقاً للتونسيين، لكن وهبي الخزري أهدرها في الدقيقة 77.

وأكمل الماليون الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي إثر طرد البلال توريه الذي تدخل بقوة على المدافع ديلان برون (87).

بهذا الانتصار، رفع منتخب مالي رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب تونس خالياً من أي نقطة.