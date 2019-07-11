تونس تلتحق بالجزائر في نصف نهائي كأس إفريقيا بعد تجاوز مدغشقر

سحق منتخب تونس خصمه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر ليبلغ المربع الذهبي.

تقدم فرجاني ساسي في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف المساكني، وفي الدقيقة 60 أضاف المساكني الهدف الثاني.

في الدقيقة 66 حل نعيم السليتي بديلاً للمساكني، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة من وهبي الخزري.

الهدف أتى استثماراً لاندفاع مدغشقر بعد أن لم يعد لديه ما يخسره، ليطلق السليتي الرصاصة الأخيرة.

بهذا، تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي لمواجهة غريمه السنغال، فيما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره النيجيري.