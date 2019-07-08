تياغو سيلفا: ميسي تلاعب بحكم مباراة برشلونة وباريس

انتقد تياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان ومدافع المنتخب البرازيلي تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن حكم مباراة نصف نهائي كوبا أميركا التي جمعت المنتخبين.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن فريقه استحق الحصول على لقب كوبا أميركا بعد أن قدم أفضل ما لديه في كل مباراة.

وقال سيلفا: "من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نعلق على هذه التصريحات، لكني لا أعتقد أنه يقولها بدافع الضغينة، ففي المباراة التي خسرها باريس أمام برشلونة بست أهداف في دوري الأبطال هو تلاعب بالحكم، وهذا أمر سخيف في رأيي.

"وقتها لم نخرج لنقوم بالشكوى من الحكم وأنه كان يعمل لصالح برشلونة، عليك أن تظهر المزيد من الاحترام في كرة القدم بشكل عام، وبرشلونة يستفيد من التحكيم، رغم ذلك لم اسمع أي أحاديث عن وجود فساد.

"إنه شخص جيد للغاية، لكن تصريحاته تكن موفقة، ونحن في البرازيل كلاعبين ضدها بشكل تام".

يذكر أن ميسي كان قد انتقد اللجنة المنظمة لكوبا أميركا وحكام البطولة عقب الخسارة أمام البرازيل في نصف النهائي بهدفين نظيفين.