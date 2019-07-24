تيباس: أتلتيكو مدريد قد يحرم برشلونة من غريزمان

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن أتلتيكو مدريد يستطيع عرقلة مشاركة أنتوان غريزمان مع برشلونة.

واعترض الروخي بلانكوس اعترض على صفقة الدولي الفرنسي باعتبار الشرط الجزائي كان 200 مليون يورو وقت التفاوض وليس 120 مليون يورو.

وقدم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالباً بمبلغ 80 مليون يورو متبقية من قيمة فسخ العقد لمهاجمه السابق.

وقال تيباس في تصريحات لإذعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "قدم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية حول منح غريزمان الترخيص للعب لبرشلونة.

"بالطبع لديهم الحق في تقديم الشكوى والأمر قد يؤدي إلى معاقبة اللاعب وعدم منح النادي بطاقته".

رئيس الرابطة أشار إلى إن هناك آلية لإدارة الأزمة وحل المشكلة.

يذكر أن رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريرزو، أشار إلى أن البارسا وقع أو اتفق مع غريزمان في مارس الماضي.