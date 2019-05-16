تير شتيغين مهدد بالغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن برشلونة عن إصابة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغين ركبته.

جاء هذا في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال التغريدة التالية: "يعاني تير شتيغين من مشاكل في الركبة اليمنى، سيبتعد عن التدريبات والمباريات، وسيكون متاحاً بناءً على تطور حالته".

وشارك الدولي الألماني في معظم مباريات برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث كان ياسبر سيليسن الحارس الأساسي للفريق في مواجهات كأس الملك.

ويتبقى للبارسا مباراة وحيدة في الليغا من المتوقع أن يخوضها الحارس الهولندي أساسياً كما هو الحال منذ حسم برشلونة اللقب أمام ليفانتي.

يذكر أن برشلونة سيواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 25 من الشهر الجاري، وسيغيب عن المباراة كل من لويس سواريز وعثمان ديمبيلي بداعي الإصابة.