تير شتيغين وميسي يقودان برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد

خطف ليونيل ميسي فوزاً لبرشلونة بشق الأنفس من ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل مستضيفه أتلتيكو مدريد، بعدما أحرز هدفاً قاتلاً في المباراة التي أُقيمت لحساب المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

بدأ الشوط الأول بدأ من الهجوم لأصحاب الأرض، حيث شكل الروخيبلانكوس خطورة في كثير من الأوقات على مرمى البارسا، لكنه اصطدم بتعملق الحارس مارك أندريه تير شتيغين.

اللقطة الأبرز على الإطلاق كانت رأسية هيرموسو التي تصدى لها الحارس الألماني، ثم عاد وأبعد رأسية ألفارو موراتا بصورة لا تقل روعة.

أما برشلونة فصنع الخطورة في لقطة وحيدة من خلال انفراد لإيفان راكيتيتش، إلا أنه سدد الكرة بشكل ضعيف للغاية وكان الحارس يان أوبلاك حاضراً.

جاء الشوط الثاني متوازناً، فتبادل كلا الفريقين الهجمات الخطيرة، لكن ظلت اللمسة الأخيرة هي العيب القاتل، ولم يتوان تير شتيغين من جهة أخرى عن التعملق من جديد.

هدأت المجريات إلى حدٍ ما حتى ظهر ميسي في الدقيقة 85 ومنح برشلونة نقاط اللقاء بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء إثر تبادل ذكي مع لويس سواريز لم يكن لأوبلاك فرصة في التصدي لها.

بهذه النتيجة، واصل برشلونة مقاسمة ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز السادس.