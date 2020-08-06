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تير شتيغين يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

منشور 06 آب / أغسطس 2020 - 03:48
مارك أندريه تير شتيغين
مارك أندريه تير شتيغين

اقترب مارك أندريه تير شتيغين من تجديد عقده مع برشلونة حتى صيف 2025، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، الخميس، أن الدولي الألماني يفضل الاستمرار في صفوف البارسا لأطول فترة ممكنة، بعد اقتناعه بالعرض المقدم من جانب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد العقد بعد نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وفقاً لمصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن تير شتيغين وصله عرض من تشيلسي، لكنه رفض الرحيل عن برشلونة نظراً لعلاقته القوية التي تجمعه مع اللاعبين والجماهير.

Via SyndiGate.info


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