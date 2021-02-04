تيغريس يهزم أولسان هيونداي ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

حقق تيغريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف فوزاً مهماً على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، في المباراة الافتتاحية من كأس العالم للأندية، بهدفين لهدف.

وافتتح كيم كي هي أهداف اللقاء للفريق الآسيوي في الدقيقة 24، ونجح بيير أندريه جينياك في إدراك التعادل للفريق المكسيكي في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول.

وتأهل تيغريس أونال بالتالي إلى نصف النهائي ليضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس)، الأحد المقبل.

فيما سيواجه أولسان هيونداي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، الفريق الخاسر من مباراة الدحيل القطري صاحب الضيافة و الأهلي المصري الأحد القادم أيضاً.