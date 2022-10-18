تين هاغ يتفهم غضب رونالدو من تبديله

رد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد على استياء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الواضح بعد استبداله خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 0-0 مع نيوكاسل يونايتد.

وتراجعت دقائق مشاركة المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً مع الشياطين الحمر هذا الموسم إذ خاض ما مجموعه 691 دقيقة فقط في 12 ظهور له مع الفريق.

وتطرق المدير الفني للحديث عن "الدون" قبل مواجهة توتنهام هوتسبير غداً الأربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال تين هاغ عن رونالدو ؟

صرح الهولندي لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: "لا يوجد لاعب يكون سعيداً بعد استبداله خصوصاً كريستيانو، وطالما كانت ردة الفعل طبيعية وهادئة، فلا مشكلة لدي في ذلك".

يذكر أن رونالدو خاض 12 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات هذا الموسم حتى الآن سجل خلالها هدفين، كما صنع هدفاً آخر.