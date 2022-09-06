تين هاغ يراهن على رونالدو وماغواير في الدوري الأوروبي

يستهل مانشستر يونايتد حملته في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس بمواجهة ريال سوسييداد، وسيكون النجمان كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير على رأس التشكيلة التي يعتزم المدرب إيريك تين هاغ الزج بها وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم يشارك الهداف البرتغالي والمدافع الإنجليزي في القائمة الأساسية لفريق الشياطين الحمر منذ السقوط المذل أمام برينتفورد برباعيةٍ نظيفة في الجولة الثانية من البريمير ليغ.

وحقق يونايتد 4 انتصارات متتالية منذ استبعاد النجمين ليقلب الفريق مسيرته المحلية ويصبح على بعد 3 نقاط فقط عن آرسنال متصدر الترتيب.

رونالدو أساسياً أمام سوسييداد

ومن المتوقع أن يعود "الدون" وقائد مان يونايتد للتشكيلة الأساسية التي ستلاقي سوسييداد يوم الخميس على ملعب أولد ترافورد.

كما يبدو أن تين هاغ سيشرك التعاقد الجديد البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط منذ البداية أيضاً بهدف حماية اللاعبين الأساسيين الذين اعتمد عليهم محلياً من الإرهاق.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان المدير الفني الهولندي سيعتمد على البرازيلي الآخر أنتوني بصفة أساسية في المباراة، إلا أن إشراكه منذ صافرة البداية يبدو خياراً وارداً.