تين هاغ يريد زياش في مانشستر يونايتد

طلب المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ من إدارة مانشستر يونايتد العمل على جلب الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

وسبق لتين هاغ العمل مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حينما كان الثنائي يتواجدان في أياكس.

كما يعمل المدرب على إقناع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ بترك برشلونة والقدوم إلى يونايتد، إلا أن لاعب خط الوسط متردد في الموافقة.

مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم زياش

وقال الصحفي الفرنسي نبيل دجيليت أن مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرضٍ لجلب المغربي خلال الأيام المقبلة.

ويبدو القائمون على نادي الشياطين الحمر مستعدين لدفع أي مبلغ تطلبه إدارة تشيلسي من أجل زياش طالما كانت القيمة منطقية.

يذكر أن عقد المغربي مع البلوز يمتد حتى صيف عام 2025 وتبلغ قيمته السوقية حالياً 28 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.