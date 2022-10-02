تين هاغ يكشف سبب خسارة مانشستر يونايتد الكبيرة أمام سيتي

يرى الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن سبب الخسارة الكبيرة بنتيجة 3-6 أمام سيتي كانت بسبب افتقار الفريق إلى الشجاعة.

واعترف مدرب أياكس السابق أن يونايتد خذل جماهيره بعد هذه الخسارة المهينة في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال تين هاغ عن سقوط مانشستر يونايتد الكبير؟

وصرح الهولندي بعد اللقاء: "الأمر بسيط للغاية في الواقع، افتقرنا للإيمان بأنفسنا، وحين يحصل ذلك لا تفوز بالمباريات، هذا غير مقبول، نعاني من قلة الانضباط واتباع القواعد ونتلقى حينها الكثير من الأهداف، هذا ما حصل اليوم.

"أنا متفاجىء من النتيجة، لم نبدأ بطريقة جيدة، وافتقرنا للشجاعة حينما وصلتنا الكرة، وجدنا المساحات لكننا لم نكن جريئين بما فيه الكفاية.

"أهنىء سيتي، لكن النتيجة لا تتعلق بهم وإنما بما قدمناه لأن أداءنا لم يكن جيداً."