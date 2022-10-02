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هالاند وفودين يقودان سيتي لاكتساح يونايتد 6-3 في ديربي مانشستر

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:06
فودين وهالاند يقودان سيتي للفوز (المصدر: أ ف ب)
فودين وهالاند يقودان سيتي للفوز (المصدر: أ ف ب)

اكتسح مانشستر سيتي غريمه وضيفه مان يونايتد بستة أهداف لثلاثة في لقاء ديربي المدينة الذي جمعهما اليوم الأحد على أرضية ملعب الاتحاد لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أصحاب الأرض بهذا الانتصار للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند وزميله فيل فودين اللذين تقاسما أهداف سيتي، بواقع ثلاثية (هاتريك) لكلٍ منهما.

في المقابل، سجل البرازيلي أنتوني هدفاً، وأضاف زميله الفرنسي أنتوني مارسيال الهدفين الآخرين للشياطين الحمر.

ورفع هالاند رصيده إلى 14 هدفاً في البطولة هذا الموسم خلال 9 لقاءات، ليعتلي صدارة الهدافين.

مانشستر سيتي يقفز إلى المركز الثاني

بهذه النتيجة، ارتقى سيتي إلى المركز الثاني على جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس وهي خسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

كلمات دالة:مانشستر سيتيفيل فودينإيرلينغ هالاندأنتونيأنتوني مارسيالالدوري الإنجليزي

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