تين هاغ يكشف سر إشراك ماغواير كمهاجم أمام سوسييداد

كشف إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن السبب الذي دفعه للاعتماد على المدافع هاري ماغواير كقلب هجوم في المباراة التي فاز فيها الفريق على ريال سوسييداد 1-0 في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وأجرى المدرب الهولندي بعض التغييرات خلال المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بالاعتماد على مواطنه دوني فان دي بيك والسويدي فيكتور لينديلوف بدلاً من الإنجليزي ماركوس راشفورد والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 58، بالإضافة للتغير الأهم المتمثل بإشراك ماغواير في الدقيقة 82 للمشاركة في خط الهجوم.

لماذا شارك ماغواير في خط المقدمة؟

وقال الهولندي عن السبب وراء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام: "كنا بحاجة إلى هدف إضافي لذلك أجرينا بعض التغييرات لتعزيز خط الهجوم، قررنا اتخاذ بعض المجازفات في العديد من المراكز في الملعب.

"الفكرة كانت إشراك ماغواير إلى جانب كريستيانو رونالدو لاستغلال الكرات الهوائية بأفضل شكل ممكن، حاولنا لعب الكثير من الكرات داخل منطقة الجزاء ونجحنا في الوصول لمناطق الخطورة بشكل أسرع".

يذكر أن مانشستر يونايتد احتل المركز الثاني بمجموعته في الدوري الأوروبي بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد المتصدر.