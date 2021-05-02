ثلاثية بايل تقود توتنهام لفوز ساحق على شيفيلد يونايتد

سجل غاريث بايل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود توتنهام إلى فوز ساحق بنتيجة 4-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضاً فوز آرسنال على مستضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0.

وتقدم سبيرز إلى المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير علماً بأنه هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه المرحلة.

افتتح بايل التسجيل بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لصالح توتنهام.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً لهيونغ مين سون مهاجم توتنهام في الدقيقة 51 ثم أكمل بايل الهاتريك بهدفين في الدقيقتين 61 و69 قبل أن يحرز سون الهدف الرابع في الدقيقة 77.

والفوز هو الثاني على التوالي لسبيرز لينعش آماله في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

واستعاد آرسنال بدوره نغمة الانتصارات بفوز ثمين بنتيجة 2-0 على نيوكاسل.

ورفع آرسنال رصيده إلى 49 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع بعدما حقق انتصاره الأول في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز السابع عشر.

وأنهى الفريق اللندني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله محمد النني في الدقيقة السادسة ليكون أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وواصل زميله بيير إيميريك أوباميانغ سجله التهديفي الرائع في مواجهة نيوكاسل حيث أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 66 لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي يهز فيها الغابوني شباك نيوكاسل في المواجهات بين الفريقين بمختلف البطولات.

وحقق آرسنال الانتصار السادس عشر له في آخر 17 مباراة خاضها أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.