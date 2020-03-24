جائزة آذربيجان تنضم إلى لائحة سباقات فورميولا 1 المؤجلة

انضم سباق جائزة آذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لفورميولا واحد والذي كان مقرراً في يونيو، إلى لائحة السباقات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يؤخر بشكل إضافي انطلاق الموسم.

وكانت جائزة آذربيجان التي تقام في شوارع باكو، مقررة في السابع من يونيو المقبل، وأن تكون المرحلة الثامنة من بطولة 2020.

وحتى ما قبل إعلان التأجيل أمس، كان السباق أول الجوائز الكبرى التي ما تزال مدرجة على جدول البطولة، بعد إعلان إلغاء سباقي أستراليا (الافتتاحي للموسم) وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا، بسبب وباء «كوفيد-19».

وأوضح منظمو جائزة آذربيجان الكبرى التي تقام في باكو، أن الإرجاء: «يأتي كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19 المتواصل عالمياً، واستند بالكامل الى توجيهات خبراء وفرتها لنا السلطات المعنية».

وأشار منظمو السباق: «الهم الأول خلال هذه المرحلة (التقييم) كان صحة وسلامة شعب آذربيجان إضافة إلى كل مشجعي فورميولا 1 الزائرين والفرق الفنية والمشاركين في بطولة العالم».

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الإلكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 يونيو.