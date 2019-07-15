جائزة راديو كتالونيا: هدف ميسي في بيتيس الأجمل في 2019

حصل هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الرائع في شباك ريال بيتيس على جائزة تروفيو كوبالا الصادرة عن "راديو كتالونيا" في نسختها الـ 11.

وتختص هذه الجائزة بالهدف الأجمل على مستوى الموسم الرياضي كاملاً في إسبانيا وقارة أوروبا.

وفي نسخة هذا العام، حصل هدف ميسي الخيالي في مرمى ريال بيتيس والذي سجله في ملعب فيامارين خلال منافسات الدوري الإسباني على الجائزة.

وكان هدف الأرجنتيني عبارة عن لقطة بماركة مسجلة باسمه، حين رفع الكرة من فوق الحارس الذي لم يكن متقدماً عن مرماه إلا بخطوتين.

ووصلت الكرة لميسي من تمريرة إيفان راكيتيتش على حدود منطقة الجزاء، ليرسلها بلمسة واحدة دون أن يستلم بكرة ساقطة من فوق الحارس استدعت تصفيقات جميع الحاضرين.

وفاز غاريث بايل بجائزة نسخة العام الماضي عن هدفه الرائع في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا من ركلة خلفية مزدوجة.

يذكر أن لاعبي برشلونة فاوزا بالجائزة في ثلاثة مناسبات فقط، أندريس إنييستا عام 2012، وأليكسيس سانشيز عام 2014، وميسي في 2015.