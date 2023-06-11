جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، ومن المقرر أن يلتقي سبيزيا مع هيلاس فيرونا في مباراة ضمن مرحلة مقرر الهبوط في الدوري الإيطالي، كما يترقب عشاق كرة القدم مباراة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بين منتخبي الأوروغواي وإيطاليا على ملعب "خوان كارميلو زيريلو" هذا المساء.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي – مقرر الهبوط

سبيزيا ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – النهائي

الأوروغواي ضد إيطاليا – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

دوري أبطال أفريقيا – إياب النهائي

الوداد الرياضي ضد الأهلي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4 HD

درع الاتحاد الأردني – الجولة 5

الأهلي ضد الوحدات – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport

دورة تولون الدولية – دور المجموعات

السعودية ضد كوستاريكا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

فرنسا ضد فنزويلا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD