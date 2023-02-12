جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

يشتعل الحماس في مباريات اليوم، حيث ستكون الإثارة حاضرة في الدوري الإنجليزي في مبارتين من العيار الثقيل، الأولى ستجمع بين ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، فيما ستكون الثانية بين مانشستر سيتي ونظيره أستون فيلا في إطار منافسات الجولة 23، أيضًا يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية في الدوري الإسباني بين برشلونة وفياريال في الأسبوع 21 من الليغا.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 23

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 21

سيلتا فيغو ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

فياريال ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 22

يوفنتوس ضد فيورنتينا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

نابولي ضد كريمونيسي – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

الدوري البرتغالي – الجولة 20

سبورتينج لشبونة ضد بورتو – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1