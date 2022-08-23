جدول مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري يلو 2022-2023 هو الأكثر متابعة حاليًا، حيث انطلقت مباريات دوري يلو الذي يعد دوري الدرجة الأولى السعودي يوم أمس الإثنين 22 أغسطس 2022.

ومع بداية الجولة الأولى من دوري يلو موسم 2022-2023 يوم أمس، تعادل العربي مع هجر بنتيجة 2-2، كما تعادل أحد مع نجران 1-1، في حين ألغيت مباراة الشعلة والعروبة لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين في فريق نادي العروبة.

جدول مباريات دوري يلو 2022-2023 والقنوات الناقلة

بعد انتهاء أولى المباريات يوم أمس، أصبح هناك 4 أندية على قمة ترتيب دوري يلو وهم العربي، هجر، أحد، نجران، وكل منهم يمتلك نقطة واحدة في رصيده بعد انتهاء المباريات بنتيجة التعادل.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد مباريات دوري يلو والقنوات الناقلة وهي:

العين ضد الخلود – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الجبلين ضد الساحل – الموعد: 7:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

القادسية ضد الأخدود – الموعد: 8:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الرياض ضد الفيصلي – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية يوم الأربعاء – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الحزم ضد جدة – الموعد: 7:10 م بتوقيت السعودية يوم الأربعاء – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الأهلي ضد القيصومة – الموعد: 8:50 بتوقيت السعودية يوم الأربعاء – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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