جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل رحلة البحث عن الألقاب والبطولات في مباريات اليوم، حيث يلتقي مانشستر يونايتد اليوم مع ليستر سيتي في إطار منافسات الجولة 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتلعب مباراة أخرى في نفس الجولة بين توتنهام ووست هام يونايتد، أيضًا يلتقي متصدر الدوري الإسباني نادي برشلونة مع قادش في الأسبوع 22 من الليغا.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 24

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الموعد 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام ضد وست هام يونايتد – الموعد 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 22

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو – الموعد 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

برشلونة ضد قادش – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 23

ساليرنيتانا ضد لاتسيو – الموعد 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

سبيزيا ضد يوفنتوس – الموعد 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

روما ضد هيلاس فيرونا – الموعد 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا – دور الـ16

الدحيل ضد الريان – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass Five HD

الشباب ضد ناساف كارشي – الموعد 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

الدوري الفرنسي – الجولة 24

باريس سان جيرمان ضد ليل – الموعد 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

تولوز ضد مارسيليا – الموعد 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD