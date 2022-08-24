جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 يقع حاليًا ضمن اهتمامات عشاق الكرة السعودية، حيث أن دوري يلو يعد دوري الدرجة الأولى السعودي والذي أعلن عن بدايته يوم الإثنين 22 أغسطس 2022.

ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 مهم جدًا، خاصة أن 18 ناديًا يتنافسون خلاله للتأهل إلى الدوري الممتاز، حيث أن النسخة الماضية تصدر ترتيب دوري يلو السعودي نادي الخليج الذي تأهل إلى الدوري السعودي وبرفقته صاحبي المركزين الثاني والثالث العدالة والوحدة.

جماهير النادي الأهلي السعودي (المصدر: أ ف ب)

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة

استمرت يوم أمس الثلاثاء 23 أغسطس 2022 مباريات دوري يلو السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى، وكان الخلود قد حقق الفوز على العين بنتيجة 3-0، أيضًا الأخدود فاز على القادسية بنتيجة 3-1، في حين تعادل الجبلين والساحل 1-1، والقنوات الناقلة للدوري هي القنوات الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 منافسات الجولة الأولى من دوري يلو، حيث يلتقي الأهلي مع القيصومة، والرياض مع الفيصلي، والحزم مع جدة، وسيتم تحديث جدول ترتيب دوري يلو السعودي بشكل مستمر بعد انتهاء كل جولة، وفيما يلي ترتيب فرق دوري يلو السعودي حتى الآن:

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة النقاط 1 الخلود 1 1 0 0 3 2 الأخدود 1 1 0 0 3 3 العربي 1 0 1 0 1 4 هجر 1 0 1 0 1 5 الساحل 1 0 1 0 1 5 أحد 1 0 1 0 1 5 الجبلين 1 0 1 0 1 5 نجران 1 0 1 0 1 9 الرياض 0 0 0 0 0 9 جدة 0 0 0 0 0 9 الشعلة 0 0 0 0 0 9 الأهلي 0 0 0 0 0 9 العروبة 0 0 0 0 0 9 الفيصلي 0 0 0 0 0 9 الحزم 0 0 0 0 0 9 القيصومة 0 0 0 0 0 17 القادسية 1 0 0 1 0 18 العين 1 0 0 1 0

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