جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

ستكون هناك جرعة مضاعفة من الإثارة في مباريات اليوم، وخاصة كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد مساءً، بالإضافة إلى ديربي قوي في الدوري الإيطالي يجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس، ومواجهة قوية تنتظر باريس سان جيرمان أمام رين في الدوري الفرنسي.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 28

آرسنال ضد كريستال بالاس – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 26

برشلونة ضد ريال مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 27

تورينو ضد نابولي – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

لاتسيو ضد روما – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

إنتر ميلان ضد يوفنتوس – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي – الجولة 28

باريس سان جيرمان ضد رين – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

الدوري الألماني – الجولة 25

بايرن ليفركوزن ضد بايرن ميونخ – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3

كأس الاتحاد الإنجليزي – ربع النهائي

مانشستر يونايتد ضد فولهام – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium