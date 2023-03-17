مواجهات نارية في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

البوابة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن لقاءات نارية مرتقبة أبرزها مواجهة قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المواجهة 1: ريال مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي

المواجهة 2: إنتر ميلان الإيطالي x بنفيكا البرتغالي

المواجهة 3: مانشستر سيتي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

المواجهة 4: أي سي ميلان الإيطالي x نابولي الإيطالي

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و 12 من شهر أبريل القادم، أما لقاءات الإياب فتجري في 18 و 19 من الشهر ذاته.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من المواجهة 4 مع الفائز من المواجهة 2

الفائز من المواجهة 1 مع الفائز من المواجهة 3

تقام مواجهتا الذهاب في 9 و 10 من شهر مايو المقبل، أما مباراتا الإياب في 16 و 17 من الشهر نفسه.

أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.