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مواجهات نارية في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تاريخ النشر: 17 آذار / مارس 2023 - 11:25
قرعة قوية في دوري الأبطال (المصدر: أ ف ب)
قرعة قوية في دوري الأبطال (المصدر: أ ف ب)

البوابة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن لقاءات نارية مرتقبة أبرزها مواجهة قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

  • المواجهة 1: ريال مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي
  • المواجهة 2: إنتر ميلان الإيطالي x بنفيكا البرتغالي
  • المواجهة 3: مانشستر سيتي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني
  • المواجهة 4: أي سي ميلان الإيطالي x نابولي الإيطالي

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و 12 من شهر أبريل القادم، أما لقاءات الإياب فتجري في 18 و 19 من الشهر ذاته.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

  • الفائز من المواجهة 4 مع الفائز من المواجهة 2
  • الفائز من المواجهة 1 مع الفائز من المواجهة 3

تقام مواجهتا الذهاب في 9 و 10 من شهر مايو المقبل، أما مباراتا الإياب في 16 و 17 من الشهر نفسه.

أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

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