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جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 06:50
جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والدوريات والقنوات الناقلة لها. 

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تستمر الإثارة خلال مباريات اليوم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا المساء والذي يجمع بين المتصدر نادي آرسنال ونظيره نادي ليفربول في الأسبوع 30، أيضًا ستكون هناك مواجهات مرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين أبرزها لقاء النصر بخصمه الفيحاء في الجولة 23. 

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

  • الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 30

ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium
ليفربول ضد آرسنال – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

  • الدوري الإسباني – الجولة 28

ألميريا ضد فالنسيا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 
رايو فايكانو ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 

  • الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 23

الفيحاء ضد النصر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الوحدة ضد الاتحاد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 5

  • دوري يلو السعودي – الجولة 28

الأخدود ضد العروبة – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
الحزم ضد الشعلة – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
أحد ضد الخلود – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3


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