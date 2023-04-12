جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، وذلك من خلال بطولة دوري أبطال أوروبا التي يلتقي فيها هذا المساء ريال مدريد ضد تشيلسي في ربع النهائي، إلى جانب مواجهة أخرى مثيرة جدًا تجمع نابولي ضد ميلان.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي

ميلان ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

البطولة العربية للأندية – الدور الأول

شباب الأردن ضد نواذيبو – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 2

الاتحاد ضد الجيش الملكي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 3

الاتحاد المنستيري ضد فحمان – الموعد: 12:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 5