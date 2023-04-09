جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات المرتقبة في هذا الدور الحماسي من البطولة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة المواجهات النارية في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 22-23، والتي ستحمل في طياتها الكثير من الحماس والإثارة خاصة في مرحلة الإياب الحاسمة.

جميع المواجهات ستكون من العيار الثقيل هذ العام في دوري الأبطال في المرحلة الإقصائية، ولكن أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، وريال مدريد أمام تشيلسي.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 11 أبريل 2023

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا ضد إنتر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الأربعاء 12 أبريل 2023

ميلان ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الثلاثاء 18 أبريل 2023

نابولي ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الأربعاء 19 أبريل 2023

بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إنتر ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium