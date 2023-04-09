جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات المرتقبة في هذا الدور الحماسي من البطولة.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة المواجهات النارية في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 22-23، والتي ستحمل في طياتها الكثير من الحماس والإثارة خاصة في مرحلة الإياب الحاسمة.
جميع المواجهات ستكون من العيار الثقيل هذ العام في دوري الأبطال في المرحلة الإقصائية، ولكن أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، وريال مدريد أمام تشيلسي.
جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة
- الثلاثاء 11 أبريل 2023
مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
بنفيكا ضد إنتر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
- الأربعاء 12 أبريل 2023
ميلان ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
- الثلاثاء 18 أبريل 2023
نابولي ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
- الأربعاء 19 أبريل 2023
بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
إنتر ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
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