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جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 07:49
جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف المنافسات والقنوات الناقلة لها. 

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تتواصل إثارة ليالي الأبطال في مباريات اليوم، وذلك عندما يلتقي تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند وكلوب بروج ضد بنفيكا في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة الدوري الإنجليزي في الجولة 12 المؤجلة والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب "الإمارات". 

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا – دور الـ16

بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
كلوب بروج ضد بنفيكا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

  • الدوري الإنجليزي – الجولة 12 المؤجلة

آرسنال ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

  • الدوري الإسباني – الجولة 21

ريال مدريد ضد إلتشي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

  • دوري يلو السعودي – الجولة 21

القادسية ضد جدة – الموعد: 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
الشعلة ضد الساحل – الموعد: 3:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3
الحزم ضد القيصومة – الموعد: 3:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1


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