جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف المنافسات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل إثارة ليالي الأبطال في مباريات اليوم، وذلك عندما يلتقي تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند وكلوب بروج ضد بنفيكا في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة الدوري الإنجليزي في الجولة 12 المؤجلة والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب "الإمارات".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – دور الـ16

بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

كلوب بروج ضد بنفيكا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإنجليزي – الجولة 12 المؤجلة

آرسنال ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 21

ريال مدريد ضد إلتشي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

دوري يلو السعودي – الجولة 21

القادسية ضد جدة – الموعد: 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الشعلة ضد الساحل – الموعد: 3:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الحزم ضد القيصومة – الموعد: 3:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1