جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تعود ليالي الأبطال في مباريات اليوم، حيث من المنتظر أن تلعب مواجهات العودة في ربع نهائي البطولة وأبرزها لقاء ريال مدريد ضد تشيلسي، وعلى الجهة الأخرى لقاء ناري إيطالي بين نابولي وميلان، أما على الصعيد العربي يترقب عشاق الساحرة لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – إياب ربع النهائي

تشيلسي ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

نابولي ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 25

الهلال ضد النصر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الدوري المصري – الجولة 26

بيراميدز ضد الداخلية – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

إنبي ضد أسوان – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2