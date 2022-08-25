جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023 يتابعه عشاق الكرة السعودية عن كثب، خاصة أن اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 سيشهد انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، وستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والحماس من جديد.

وتبدأ اليوم مباريات الدوري السعودي والتي ستحمل في طياتها مواجهات حماسية، حيث يلتقي الفيحاء وضمك اللذان يطمحان لبداية مثالية في الموسم الجديد، في حين سيحل بطل الموسم الماضي نادي الهلال ضيفًا على نادي الخليج الصاعد حديثًا.

جماهير نادي الهلال (المصدر: أ ف ب)

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة

تسعى فرق الدوري السعودي التي تفتتح اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 أن تحظى ببداية مثالية من خلال حصد الثلاث نقاط والتربع في قمة ترتيب الدوري السعودي، وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 وتشمل:

الفيحاء ضد ضمك – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الهلال ضد الخليج – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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