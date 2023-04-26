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جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 06:35
جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها. 

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تتواصل الإثارة في مباريات اليوم، وخاصة في قمة مباريات الجولة 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يحل المتصدر آرسنال ضيفًا على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي، إلى جانب مواجهة نارية أخرى في نفس الجولة تجمع ليفربول بنظيره وست هام يونايتد، وبلا شك ستتجه الأنظار أيضًا إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في لقاء من العيار الثقيل يجمع إنتر ضد يوفنتوس في الإياب. 

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

  • الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 33

وست هام يونايتد ضد ليفربول – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي ضد برينتفورد – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
مانشستر سيتي ضد آرسنال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • الدوري الإسباني – الجولة 31

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1
رايو فايكانو ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

  • دوري يلو السعودي – الجولة 29

القيصومة ضد القادسية – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3
الجبلين ضد الحزم – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
الفيصلي ضد أحد – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

  • كأس إيطاليا – نصف النهائي

إنتر ميلان ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


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