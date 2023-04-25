تعرف على موعد مباراة مان سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المصيرية في الأسبوع 33.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء الحاسم الذي سيجمع مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

أرسنال بقيادة أرتيتا يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75، في الوقت الذي يحل فيه السيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة مع وجود مبارتين مؤجلتين، لذا في حال تمكن غوارديولا من الفوز فقد يبتعد حلم التتويج بالدوري عن الجانرز.

موعد مباراة مان سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة مان سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

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توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي في مختلف الدول العربية: