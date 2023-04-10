جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة خلال مباريات اليوم، حيث ستكون هناك مواجهة منتظرة في الدوري الإسباني لنادي برشلونة الذي سيسعى لإعادة ترتيب أوراقه بعد الخسارة أمام ريال مدريد في كأس الملك، وذلك من خلال لقاء جيرونا في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الليغا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 28

برشلونة ضد جيرونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 23

ضمك ضد العدالة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

الهلال ضد الطائي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الرائد ضد الفتح – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 28

هجر ضد القيصومة – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الرياض ضد الجبلين – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

نجران ضد جدة – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

الأهلي ضد العين – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2