جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم، حيث ستكون هناك مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي في ديربي الميرسيسايد تجمع بين ليفربول وإيفرتون في إطار منافسات الجولة 23، أيضًا ستتجه الأنظار إلى مباراة قوية في الدوري الإسباني بين إسبانيول وريال سوسيداد في الأسبوع 21 من الليغا، بالإضافة إلى منافسات دوري يلو السعودي في الجولة 21 وأبرزها لقاء الأهلي أمام العروبة اليوم.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 23

ليفربول ضد إيفرتون – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 21

إسبانيول ضد ريال سوسيداد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 22

سامبدوريا ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي – الجولة 21

الجبلين ضد نجران – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

العين ضد أحد – الموعد: 4:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الأهلي ضد العروبة – الموعد: 8:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الدوري المصري الممتاز – الجولة 18

سموحة ضد الزمالك – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1