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جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 20 شباط / فبراير 2023 - 06:34
جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

البوابة - جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها. 

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تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، ولكن تبقى الإثارة حاضرة بالطبع في دوري أبطال آسيا عندما يلاقي وصيف بطل العالم نادي الهلال السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب "استاد الجنوب" في إطار منافسات دور الـ16، كما تلعب مباراة مهمة في دوري يلو السعودي يلتقي خلالها أهلي جدة نظيره نادي أحد في الأسبوع 22. 

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

  • الدوري الإسباني – الجولة 22

خيتافي ضد فالنسيا – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD 

  • الدوري الإيطالي – الجولة 23

تورينو ضد كريمونيسي – الموعد 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

  • دوري أبطال آسيا – دور الـ16

الفيصلي ضد فولاد – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  Alkass Five HD
الهلال ضد شباب الأهلي – الموعد 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

  • الدوري المصري الممتاز – الجولة 19

الداخلية ضد الاتحاد السكندري – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت
إنبي ضد طلائع الجيش – الموعد 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت


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