البوابة - جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، ولكن تبقى الإثارة حاضرة بالطبع في دوري أبطال آسيا عندما يلاقي وصيف بطل العالم نادي الهلال السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب "استاد الجنوب" في إطار منافسات دور الـ16، كما تلعب مباراة مهمة في دوري يلو السعودي يلتقي خلالها أهلي جدة نظيره نادي أحد في الأسبوع 22.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 22

خيتافي ضد فالنسيا – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 23

تورينو ضد كريمونيسي – الموعد 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا – دور الـ16

الفيصلي ضد فولاد – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass Five HD

الهلال ضد شباب الأهلي – الموعد 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

الدوري المصري الممتاز – الجولة 19

الداخلية ضد الاتحاد السكندري – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

إنبي ضد طلائع الجيش – الموعد 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت