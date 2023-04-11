جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تعود ليالي الأبطال من خلال مباريات اليوم، حيث تتجه الأنظار هذا المساء إلى لقاء القمة في دور ربع النهائي من أمجد البطولات الأوروبية والتي ستجمع بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وخصمه الألماني بايرن ميونخ على ملعب "الاتحاد"، كما تلعب مباراة أخرى في نفس الدور تجمع بين بنفيكا البرتغالي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "النور" في البرتغال.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 23

الخليج ضد الشباب – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 28

القادسية ضد الساحل – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

العربي ضد الفيصلي – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

البطولة العربية للأندية – الدور الأول

قطر ضد الصفاقسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 2

تشرين ضد المريخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 3

شباب الخليل ضد النهضة – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 3

الأهلي طرابلس ضد طلائع الجيش – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 4