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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 06:44
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

البوابة - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها. 

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تشتعل المنافسة في مباريات اليوم، وخاصة في ليالي الأبطال عندما يلتقي ليفربول مع ريال مدريد على أنفيلد في إطار منافسات دور الـ16، بالإضافة للقاء ناري آخر بين آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يستضيف على أرضية ملعبه نظيره نادي نابولي الإيطالي الذي يبدع ويمتع منذ بداية الموسم ولغاية هذه اللحظة. 

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا – دور الـ16

ليفربول ضد ريال مدريد – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت ضد نابولي – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

  • دوري يلو السعودي – الجولة 22

هجر ضد القادسية – الموعد 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
القيصومة ضد الشعلة – الموعد 3:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
الأخدود ضد الجبلين – الموعد 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
جدة ضد العربي – الموعد 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

  • الدوري المصري الممتاز – الجولة 19

أسوان ضد الأهلي – الموعد 3:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  أون تايم سبورت 1
الإسماعيلي ضد غزل المحلة – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2
حرس الحدود ضد فاركو – الموعد 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  أون تايم سبورت 1


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