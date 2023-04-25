جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، وذلك على صعيد الدوريات الكبرى في أوروبا وأبرزها لقاء أستون فيلا ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقاء آخر يجمع وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس في الأسبوع 33، كما يلعب ريال مدريد اليوم ضد جيرونا في الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء آخر مثير في نفس الجولة سيجمع بين ريال بيتيس وريال سوسيداد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 33

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا ضد فولهام – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 31

جيرونا ضد ريال مدريد – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

دوري يلو السعودي – الجولة 29

الشعلة ضد العربي – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

العروبة ضد نجران – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الخلود ضد هجر – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

كأس أمير قطر – نصف النهائي

السيلية ضد العربي – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس HD 1